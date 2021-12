L’ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche è stato stroncato dai Carabinieri della Compagnia di Cremona, agli ordini del maggiore Rocco Papaleo, e dall’autorità giudiziaria, con la notifica a un uomo di 58 anni della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Cremona, dell’allontanamento dalla casa familiare e dalle persone offese e del divieto di avvicinamento all’abitazione, al luogo di lavoro e a tutti i luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio, con obbligo di allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’intervento dei militari di Castelverde effettuato il 28 novembre presso l’abitazione della famiglia per l’ennesima aggressione subita dalla donna e dal figlio.

Quel giorno il 58enne, era tornato a casa ubriaco e ha prima danneggiato l’arredamento di casa, quindi si è scatenato su moglie e figlio con minacce e insulti. Non contento, ha preso in mano un coltello, costringendo i due a nascondersi in camera da letto. A quel punto l’uomo ha tentato di sfondare con calci e pugni prima la porta della camera da letto matrimoniale e quindi quella del ragazzo.

Successivamente è tornato in un’altra stanza per continuare a bere. Madre e figlio hanno approfittato della sua disattenzione per uscire di casa in attesa dei Carabinieri, che erano già stati avvisati.

I militari hanno quindi effettuato un sopralluogo e documentato la situazione, per poi accompagnare in caserma le vittime e raccogliere le loro deposizioni. I due hanno raccontato di essere oggetto di continui maltrattamenti da parte dell’uomo già dal 2014: se un tempo si trattava solo di violenze verbali, successivamente sono scattate anche quelle fisiche: calci, pugni, capelli tirati, senza contare le minacce di morte, in un’escalation che peggiorava di giorno in giorno, a causa dei sempre più frequenti stati di alterazione da parte del marito, dovuta ad alcolici.

Nonostante la donna non avesse mai denunciato la situazione, l’ultimo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che l’ha convinta a sporgere denuncia.

I Carabinieri di Castelverde, conclusa la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità dell’uomo, hanno informato l’Autorità Giudiziaria che ha emesso con tempestiva il provvedimento.

