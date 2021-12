Complice il ritorno del sole, la presenza di mercatini a tema e l’approssimarsi del Natale, sono diversi i cremonesi che in questo fine settimana hanno scelto di restare all’ombra del Torrazzo per dedicarsi allo shopping con particolare attenzione ai regali per le feste. Fra le vie del centro si sono notati anche numerosi turisti, che fra Cattedrale e Museo del Violino, con uno sguardo alle botteghe di liuteria e uno alle pasticcerie con i dolci tipici, hanno animato la città. Soddisfatti i commercianti, che guardano con ottimismo anche al prossimo weekend. «L’incertezza c’è sicuramente sui numeri, ma in realtà non sui consumi: ad oggi abbiamo diversi casi di persone che hanno fatto più del 2019», spiega Marco Stanga di Confcommercio, ricordando come sia sabato che domenica tantissima gente abbia frequentato i negozi del ‘salotto’ cittadino.

Notevole affluenza anche al Vanitas’ Market edizione natalizia, promosso nella Galleria 25 Aprile da Elisa Boldori, con oltre 40 espositori da tutta Italia che hanno proposto al pubblico articoli vintage sempre nel segno dell’artigianato: spazio dunque all’abbigliamento, accessori per la casa e addobbi, con idee regalo creati da marchi emergenti.

Tra gli eventi che hanno ravvivato la città nel pomeriggio, anche i presepi di palazzo Vidoni, sede di Confcommercio, ravvivati dal vin brulé degli Alpini; e l’iniziativa Cremona Bellissima con la “caccia” alle piccole renne di legno in vari luoghi della città.

Federica Priori

© Riproduzione riservata