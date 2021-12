Incidente nel tardo pomeriggio di lunedì in via Eridano, dove uba vettura ha travolto una bicicletta che strava attraversando sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medice, che si sono occupati di mettere in sicurezza il ferito, un uomo, per poi trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. Per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità stanno invece operando gli agenti della Polizia Locale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

