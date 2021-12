Il Museo del Violino di Cremona, in occasione della giornata mondiale del violino, ha condiviso sui social un video in cui David Garrett, celebre violinista e compositore tedesco naturalizzato statunitense, suona tre Stradivari all’auditorium Giovanni Arvedi: il Cremonese 1715, il Golden Bell 1668 ca. e il Lam-ex Scotland University 1734. “Sono molto felice di essere a Cremona, in questo splendido museo”, ha commentato Garrett, “perché questo è probabilmente il più grande sogno di ogni violinista”.

