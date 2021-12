Cremona al 37esimo posto per la qualità della vita nella classifica del Sole 24Ore: una risalita importante, considerando che nel 2020 era precipitata di ben 35 posizioni, a causa della pandemia, finendo al 59esimo posto. Ora di posizioni ne guadagna 22, segno di una rinascita importante.

Guardando ai singoli indicatori che compongono la classifica, la performance migliore, inutile dirlo, è quella delle piste ciclabili, per le quali il capoluogo è al secondo posto, con 33,5 metri equivalenti ogni 100 abitanti (la media è di 9,2). Malissimo invece la speranza di vita alla nascita, che vede la nostra provincia al 106° posto, con 79,7 anni, quando la media è di 82.

Andando ad analizzare i sei maxi-indicatori che compongono la classifica, Cremona risulta in crescita in tutti, tranne giustizia e sicurezza, dove si classifica 50esima, con un calo di 18 posizioni. Sale invece in ricchezza e consumi, al 10° posto (+3), affari e lavoro al 28° (+37), demografia e società al 73° (+31), ambiente e servizi 21° (+24), cultura e tempo libero 56° (+7).

Per quanto riguarda il tema sicurezza, preoccupano alcuni indicatori nell’ambito della criminalità: la nostra provincia, ad esempio, è al settimo posto per i delitti informatici, con 64,5 casi ogni 100mila abitanti. Ma preoccupa anche il 14esimo posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, con 3,9 denunce ogni 100mila abitanti. E ancora, c’è una 15esima posizione per riciclaggio di denaro e un 10° per associazione a delinquere.

Per quanto riguarda cultura e tempo libero, migliorati l’indice di sportività (+18%), il numero delle librerie (+1,9%). Dal punto di vista demografico, infine, bene il tasso di natalità, che torna finalmente a crescere (+6,1%), mentre l’indice di vecchiaia cala, sebbene di pochissimo (-0,1%). Drastico calo invece dello spazio abitativo: -90,9%.

Laura Bosio

