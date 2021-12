Quartiere Maristella di nuovo al centro della polemica: sporcizia, incuria campeggiano agli angoli della strada e in prossimità dei cestini dei rifiuti, dove c’è sempre qualcuno che butta via la propria spazzatura domestica, probabilmente per non doversi misurare con la raccolta puntuale. Nel parcheggio lungo la via Persico, ma anche in varie vie della zona, senza contare i rifiuti abbandonati nel verde. A segnalare la situazione sono gli stessi residenti, esasperati dall’inciviltà di certe persone, sulla pagina del quartiere. lb

