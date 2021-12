Prosegue il cantiere che vede impegnati i tecnici di Padania Acque in Via Rialto a Cremona. I lavori di riparazione urgente della rete fognaria comportano la chiusura dell’intera via, interessando anche l’intersezione con via Mantova.

L’intervento si è necessario a seguito di cedimenti improvvisi della condotta fognaria, quindi non programmabile. La gestione del cantiere, effettuata da Padania Acque in accordo con i tecnici del comune di Cremona, è funzionale a garantire la sicurezza a tutti i fruitori di via Rialto, snodo viabilistico fondamentale per la città.

Gli scavi profondi consentono, inoltre, al personale addetto ai lavori di analizzare e rilevare l’intero tratto della rete fognaria rendendo possibile la successiva programmazione del rifacimento completo della rete fognaria.

L’intervento dovrebbe terminare entro la fine della prossima settimana.

