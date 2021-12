Tornano a calare i numeri dei contagi nelle scuole del territorio cremonese, così come le classi in isolamento: sono 19 quelle registrate tra il 5 e il 12 dicembre, contro le 31 di una settimana prima. Gli alunni isolati sono 301, contro i 488 di sette giorni prima. Questi i dati diramati dall’Ats ValPadana, che rilevano come il picco maggiore si sia verificato nel mese di novembre, e come già è iniziata la discesa, almeno tra i banchi. Prova che le misure di contenimento sembrano funzionare.

Andando a valutare la situazione dei vari ordini e gradi di scuola, le situazioni più problematiche permangono alle elementari e alle medie, che contano rispettivamente 6 e 6 classi isolate, con 104 e 70 alunni. Sono invece 49 (su tre classi) quelli in dad alle superiori.

I casi positivi registrati nel periodo in esame sono 110, contro i 132 della settimana precedente. A crescere sono invece i contagi tra il personale scolastico: sono 17 le persone positive, contro le 13 che si erano registrate la settimana prima.

A questo proposito, la speranza delle istituzioni sanitarie è che l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, previsto dall’ultimo decreto legge 26 novembre, possa ridurre ulteriormente i contagi tra i banchi. L’adempimento comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, appunto dal 15 dicembre, la somministrazione della dose booster. In territorio cremonese gli insegnanti non vaccinati sono circa il 5%, ossia non oltre 250, su un totale di 5mila persone impiegate.

Laura Bosio

