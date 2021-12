Si è conclusa in questi giorni una lunga e significativa esperienza di laboratorio condotta dalla 5A Chimica e Materiali Torriani insieme ai docenti Elena Lanfredi e Mauro Conca.

Gli studenti, guidati dai professori, hanno messo in campo le competenze acquisite a scuola per monitorare la qualità dell’acqua in conformità alle norme di salute e sicurezza. I campioni presi in esame riguardano l’acqua del rubinetto dell’IIS Torriani, ovvero l’acqua potabile di Cremona, e l’acqua di due pozzi: uno del cremonese e uno del piacentino. “Prelevando e analizzando i diversi campioni per circa due mesi – spiega la studentessa Loredana Acanfora di 5A Chimica e Materiali – gli studenti hanno potuto verificare il rispetto dei requisiti di potabilità per quanto riguarda l’acqua di Cremona e apprezzare le diverse caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque di pozzo”.

Un’esperienza importante, che di fatto è anche confortante per la cittadinanza: i dati pubblicati da Padania acque sono stati verificati anche dal monitoraggio dei giovani chimici del Torriani.

Per quanto riguarda i due pozzi presi in esame, è ancora da analizzare la presenza di metalli pesanti. Questa ultima parte del progetto sarà condotta dagli studenti del Torriani di 5a Chimica, nel mese di febbraio, presso i laboratori di chimica analitica dell’Università Cattolica di Cremona. Sarà un momento qualificante per l’orientamento in uscita, ovvero gli studenti proveranno la strumentazione dell’Università e lavoreranno con i docenti della Cattolica.

