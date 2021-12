Una cinquantina di disegni, collages e dipinti con soggetti che spaziano dalla città di Cremona a volti di persone care: sono le opere realizzate da giovani adulti disabili o fragili nell’Atelier ‘Ticonzero’ guidato da Siria Bertorelli, realtà dell’Associazione operante nel terzo settore dal 2012 che recentemente ha cambiato configurazione implementando anche le attività. Durante il Covid-19 ad esempio ha introdotto un laboratorio artistico per consentire agli utenti di intraprendere un percorso espressivo nel silenzio della pandemia, uno spazio personale dove attivare energia e relazioni.

Le opere sono esposte nella mostra “Wrong Vision” allestita nella galleria d’arte ‘Il Triangolo’ in Vicolo della Stella, visitabile fino al 16 gennaio 2022 con orario da giovedì a domenica dalle 16.30-19.30 e aperture speciali durante le festività natalizie. Tutte le opere sono in vendita e il ricavato sarà devoluto all’Associazione ‘Ticonzero’ per sostenere l’Atelier con l’acquisto di nuovi materiali.

