Ha tentato di darsi fuoco in pieno centro cittadino, ma è stato tempestivamente salvato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e successivamente del personale sanitario del 118. Protagonista della vicenda un uomo di 63 anni, residente in città, con problemi di alcol e droga alle spalle.

L’episodio risale alla serata del 22 dicembre, quando in caserma è arrivata la segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione. Intervenuti sul posto i militari della Centrale operativa di Cremona lo hanno visto uscire da un alloggio del secondo piano con in mano una bottiglia e un accendino. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha urlato di non avvicinarsi e minacciando di darsi fuoco.

Ne è nata una conversazione durante la quale gli uomini dell’Arma hanno cercado di convincerlo a lasciare la bottiglia e l’accendino. L’uomo tuttavia, in forte stato di agitazione, si è gettato addosso l’alcol, tentando di accendere la fiamma. In quel momento i carabinieri sono scattati in avanti, bloccandolo e togliendogli l’accendino di mano.

Successivamente il 63enne è stato affidato al personale medico, che lo ha accompagnato all’ospedale di Cremona per le cure e gli interventi sanitari di competenza.

I successivi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di ricostruire la vicenda: l’uomo aveva risieduto fino a tre mesi prima nella casa del fratello e della cognata, a patto che intraprendesse dei percorsi riabilitativi per uscire dalle dipendenze. Ne era però stato allontanato, in quanto aveva abbandonato i programmi di recupero.

