L’Osservatorio regionale del commercio, ente che anno dopo anno scrive nero su bianco i numeri del settore, in tutta la Regione, ha fotografato, in un report aggiornato proprio ieri, i dati che riguardano Cremona città ma anche la provincia. Non sono stati anni semplici per il settore, tra chiusure, lockdown e saracinesche che non si sono più rialzate dopo la crisi pandemica. Sono 2 le grandi superfici di vendita (sopra i 2500 mq di estensione) in città, l’Esselunga di via Ghisleri e il Cremona Po, mentre in provincia sono 10.

A Cremona 69 le medie superfici di vendita e 323 quelle in provincia (tra i 250 e 2500 metri).

I negozi di vicinato sono 1098 in città e 3452 in provincia, la categoria più colpita dalla crisi pandemica.

