Azione, il partito di Carlo Calenda, organizza il primo congresso provinciale, che coinvolgerà tutte e tre le aree del territorio, cremasco, cremonese e casalasco. Il responsabile del comitato provinciale, Matteo Galletta, ha convocato gli aderenti per il 15 gennaio 2022, alle 15, presso il Teatro Monteverdi . “Sarà un’occasione – afferma – per discutere di politica, PNRR, approfondire argomenti e scambiare visioni differenti per il futuro del nostro territorio.

