Un vero e proprio groviera, ma anche una trappola per mezzi a quattro e a due ruote: così si presenta via Milano in questi giorni, piena di buche, toppe rovinate, tombini sporgenti, pezzi di asfalto addirittura sbriciolati. Quella che rappresenta una delle vie di accesso alla città, non offre certo un bel biglietto da visita per chi arriva a Cremona.

Molte le lamentele da parte dei cittadini: automobilisti e ciclisti sono costretti a fare dei veri e propri slalom per evitare le zone dissestate, che rappresentano un pericolo, sia per chi viaggia in auto, che rischia danni anche gravi al proprio mezzo, sia per chi si sposta in moto o in bicicletta, che oltre al danno va incontro al pericolo di cadute rovinose.

Il problema dell’asfalto dissestato riguarda molte vie della città. Nel gennaio di un anno fa l’amministrazione comunale aveva stanziato dei fondi straordinari per un’intervento emergenziale di ripristino di alcune strade, ma la via Milano non è oggetto da tempo di lavori di riasfaltatura.

