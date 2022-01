Pioggia di lamentele sui social network causa di botti e petardi, che nonostante l’ordinanza di divieto emanata dal sindaco Gianluca Galimberti pochi giorni fa, hanno accompagnato i festeggiamenti di Capodanno un po’ in ruttala città.

Dallo Zaist al Quartiere Po, da via Milano a via Castelleone, ma senza dimenticare il centro, i cremonesi non hanno rinunciato a uno dei modi più tradizionali di festeggiare. E molti sono stati i proprietari di animali che si sono scatenati sul gruppo Non Sei Cremonese Se, lamentando del fatto che i forti rumori hanno terrorizzato gli amici a quattro zampe.

In ogni caso, tutto si è svolto in modo molto ordinato e senza particolari problemi, limitandosi nella maggior parte dei casi ai cortili delle abitazioni private (dove comunque era consentito), tranne qualche raro caso. La Polizia Locale segnala che rispetto agli anni scorsi la situazione è stata addirittura migliore, e non è stato necessario elevare sanzioni. lb

