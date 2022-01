Sono 1.348 i nuovi positivi in territorio cremonese, con un indice di positività pari al 18,6% in tutta la Regione, dove il numero complessivo di contagi è di 37.270. Numeri che sembrano elevatissimi se confrontati con quelli di un anno fa, quando i nuovi positivi erano 76 nella nostra provincia e poco più di 3mila in Lombardia.

Eppure, confrontando i dati delle terapie intensive, dei ricoveri e dei decessi, si scopre come oggi la situazione sia decisamente più sotto controllo: sono 222 le persone ricoverate nell’alta intensità (+1), contro le 478 di un anno esatto fa. I ricoverati in altri reparti oggi sono invece 1.924 (+86) mentre il 1 gennaio 2021 erano 3.352. I decessi quel giorno erano stati 80, oggi sono stati 14.

I nuovi casi per provincia

Milano 12.970

Brescia 3835

Varese 3.131

Monza e Brianza: 3.860

Bergamo: 3.544

Como: 2.149

Pavia: 1.880

Mantova: 1.028

Cremona: 1.348

Lecco: 1.175

Lodi: 913

Sondrio 533.

