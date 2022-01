Sono 252 i nuovi casi Covid registrati in Provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, 10.425 i nuovi casi in Lombardia, dove sono stati fatti 44.172 tamponi. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è del 23,6% circa.

Sono 15 le persone finite in terapia intensiva, per un totale di 216 ricoverati, mentre sono 2.052 le persone ricoverate negli altri reparti. Sono infine 45 le vittime, per un totale di 35.140 da inizio pandemia.

I nuovi casi per Provincia: 3.945 a Milano, 971 a Brescia, 1.075 a Varese, 1.102 a Monza, 975 a Bergamo, 445 a Como, 359 a Pavia, 281 a Mantova, 252 a Cremona, 255 a Lecco, 131 a Lodi, 298 a Sondrio.

Numeri apparentemente in calo, cosa in realtà piuttosto normale durante le festività, quando vengono fatti meno tamponi.

