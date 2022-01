Sono 302 i nuovi casi positivi riscontrati in provincia di Cremona e 13.421 in Lombardia, a fronte di 67.449 tamponi effettuati (19,8%). Numeri più bassi proprio a fronte del fatto che il numero di tamponi effettuati nei giorni festivi sempre ridotto.

Crescono di poso i ricoverati in terapia intensiva (+3), che in tutto salgono a 219. Sono invece ben 95 i nuovi ricoveri in altri reparti, 2.147 complessivi. Le vittime sono 19 e salgono in tutto a 35.159.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.475 di cui 1.794 a Milano città;

Bergamo: 1.175;

Brescia: 1.585;

Como: 865;

Cremona: 302;

Lecco: 314;

Lodi: 371;

Mantova: 304;

Monza e Brianza: 1.376;

Pavia: 638;

Sondrio: 114;

Varese: 1.285

