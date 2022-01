Bigliettini con insulti pesanti e anche con minacce di morte davanti alla porta del negozio in cui lavora in via Santa Maria in Betlem a Cremona. Li ha trovati questa mattina Francesco Marchi, parrucchiere e membro del Comitato Fortitudo, gruppo cremonese che contesta le decisioni governative relative all’emergenza sanitaria.

Marchi ha già sporto denuncia: “Sono molto preoccupato – spiega – per il clima che si è creato in seguito alla diffusione del video con i nostri festeggiamenti di Capodanno: come abbiamo già evidenziato, in quel video parla una persona che non fa parte del Comitato e che pronuncia una frase assolutamente non condivisibile”. La frase incriminata e ben chiara è “Morte ai vaccinati”.

“Se avessimo sentito quella frase – afferma ancora Marchi – non avremmo mai divulgato il video che infatti è stato subito rimosso. Ora – conclude il parrucchiere – sono molto preoccupato per la mia incolumità”.

