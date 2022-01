La Società Filodrammatica riapre le porte del teatro, dopo la lunga assenza di eventi dovuta alla situazione sanitaria.

In accordo con l’assessorato alla Cultura e la Direzione del Museo, è stato deciso di proporre per martedì 18 gennaio, un concerto di pianoforte, all’interno dell’11edizione della rassegna Cremona Pianoforum, con la direzione di Alberto Baldrighi. Suoneranno Lin Chia Hung e Cheng Jung Wu, rispettivamente brani di Beethoven e Rachmaninov. Il contributo di ingresso è di 8 euro, 5 per studenti; il ricavato verrà devoluto a MedeA – Medicina e Arte Onlus.

Sarà premura della Società Filodrammatica Cremonese, sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, pubblicare a breve il sostanzioso cartellone della stagione dell’anno in corso.

Info: SEGRETERIA 334 8985081

