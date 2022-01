Per effettuare le vaccinazioni ordinarie e anti covid-19, i minori devono essere accompagnati da un genitore o da una persona delegata che – al momento dell’accettazione – deve presentare una serie di documenti indispensabili.

A chiarirlo è Asst di Cremona, che evidenzia come la persona delegata, inoltre, deve essere maggiorenne e adeguatamente informata sullo stato di salute del minore. Questo per garantire lo svolgimento corretto dell’anamnesi pre-vaccinale. Per lo stesso motivo, durante l’anamnesi, il medico potrebbe avere bisogno di contattare un genitore che dovrà essere reperibile al telefono.

Il delegato deve avere con sè: delega compilata e firmata dal genitore/tutore legale, modulo di consenso compilati e firmato dal genitore/tutore legale, scheda informativa compilata a firmata dal genitore/tutore legale. fotocopia del documento di identità del genitore/tutore legale, fotocopia del documento di identità della persona delegata. In mancanza dei documenti non sarà possibile effettuare la vaccinazione.

DOVE TROVARE I MODULI – Per le vaccinazioni da calendario vaccinale il modulo di delega, il modulo di consenso e la scheda informativa vengono spediti al domicilio dal servizio vaccinazioni insieme alla lettera di invito. Diversamente è possibile richiederli scrivendo a vaccinazioni@asst-cremona.it

Per la vaccinazione Covid-19 i moduli sono disponibili sul sito www.asst-cremona.it (sezione dedicata alla campagna vaccinale Covid-19)o inquadrando il QR Code.

