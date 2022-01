Da lunedì 31 gennaio, per la durata di una settimana, avverrà la sostituzione di alcuni tombini in via Brenti, all’altezza dell’incrocio con via Giuseppina. L’intervento, eseguito per conto di Padania Acque S.p.A. determina un restringimento della strada, ma sarà sempre garantita l’uscita da via Brenti in via Giuseppina. In ogni caso sarà posizionata idonea segnaletica con tutte le indicazioni per agevolare il flusso veicolare.

Da inizio febbraio e fino al 12 dello stesso mese via Pecorari, dall’incrocio con via Manzoni e per un tratto di 15 metri, sarà interessata da lavori eseguiti per conto di Padania Acque S.p.A. necessari per riparare un tratto delle rete fognaria che ha determinato il cedimento del manto stradale. L’intervento, della durata di due settimane, sarà effettuato in collaborazione e con il coordinamento della Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio delle Province di Cremona, Lodi e Mantova.

Il cantiere determina il restringimento della strada che ne comporta la chiusura all’altezza dello scavo, con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione nei tratti liberi per il solo accesso alle proprietà laterali. Anche in questo caso sarà posizionata per tempo apposita segnaletica con tutte le indicazioni utili.

L’evoluzione dei cantieri sarà monitorata dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

