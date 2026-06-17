Si burla dei carabinieri mentre è ai domiciliari e finisce nei guai: 51enne condannato

Nel giugno del 2024 si trovava ai domiciliari nella sua abitazione di Cremona in seguito a reati inerenti gli stupefacenti. Avrebbe dovuto stare in casa ancora venti giorni (la misura era scattata nel febbraio del 2023), ma evidentemente stava già assaporando l’imminente libertà. Il 23 giugno di due anni fa i carabinieri avevano suonato al citofono della sua abitazione per un controllo, ma nessuno aveva aperto.

Dopo vari tentativi, avevano provato a contattarlo sul cellulare. Lui, un 51enne calabrese, aveva risposto, dicendo di non essersi sentito bene e di essere stato accompagnato al pronto soccorso dalla moglie. I militari avevano quindi raggiunto l’ospedale, ma l’uomo non c’era e nessuno del personale sanitario sapeva nulla.

I carabinieri avevano provato a ricontattarlo, ancora una volta senza ottenere risposta, e a quel punto erano tornati davanti all’abitazione del calabrese. Dopo aver suonato al campanello, l’uomo finalmente era uscito. “Sono un uomo libero“, aveva risposto. “La misura è finita, io ero in casa, ma non avevo alcun dovere di rispondervi“.

Una reazione che aveva fatto scattare la denuncia per evasione.

A processo, l’imputato era difeso dall’avvocato Massimiliano Corbari. “Non c’è la prova dell’allontanamento del mio assistito dal luogo di detenzione“, ha sostenuto il legale. “Il fatto, poi, è di particolare tenuità. Lui era in casa, ha risposto al telefono, e tutto si è svolto in un arco temporale ristretto, e cioè poco più di un’ora”.

Per l’imputato, il pm onorario aveva chiesto otto mesi di reclusione, ma il giudice lo ha condannato a cinque mesi e dieci giorni. Ora il 51enne, muratore di professione, è un uomo libero. L’avvocato Corbari sta comunque valutando se ricorrere in Appello.

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