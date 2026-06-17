Mondiale, esordio rimandato per Thorsby: Norvegia ok all’esordio contro l’Iraq
La Norvegia debutta con un netto 4-1 sull’Iraq al Mondiale, ma il centrocampista della Cremonese resta in panchina per tutti i 90 minuti
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Esordio vincente per la Norvegia al Mondiale, ma senza minuti in campo per Morten Thorsby. Il centrocampista della Cremonese è rimasto infatti in panchina per tutta la durata della sfida che ha visto la selezione scandinava imporsi con un netto 4-1 sull’Iraq.
Un debutto convincente per la Norvegia, trascinata dalla doppietta del suo uomo simbolo, Erling Haaland. A completare il tabellino ci ha pensato anche Leo Ostigard, difensore del Genoa, mentre il definitivo 4-1 è arrivato grazie all’autorete di Hussein.
Per Thorsby, dunque, l’esordio nella competizione è rinviato. Il centrocampista grigiorosso attende la sua occasione nelle prossime gare del torneo, mentre la Norvegia mette in cassaforte tre punti importanti per il cammino mondiale.
Il Mondiale rappresenta anche un momento significativo per il futuro del giocatore. Solo al termine della competizione, infatti, si capirà quale sarà il prossimo capitolo della carriera del norvegese e se il suo percorso proseguirà ancora con la maglia della Cremonese oppure altrove, in un’estate che potrebbe riservare novità sul fronte mercato.