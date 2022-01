Il sindaco si Castelvetro Piacentino, Luca Quintavalla, esponente del Pd, ha citato l’esempio di Cremona in un’intervista rilasciata al Corriere Padano sulle prossime elezioni amministrative di Piacenza. Il primo cittadino analizza la situazione dl Pd, evidenziando come dovrebbe “ascoltare di più gli amministratori”.

E cita l’esempio Cremona: ““Per me quello che si è sviluppato a Cremona per il centro sinistra è un modello interessante perché ha saputo integrare la componente civica con i partiti, il Pd in particolare, in un modo davvero efficace” si legge nell’intervista. Quintavalla fa riferiemento all’elezione di Gianluca Galimberti, figura “apprezzata, legata al mondo cattolico, all’associazionismo, proveniente dal mondo della scuola. Il partito ha lavorato bene, ha saputo valorizzare questa parte civica e allo stesso tempo ha compiuto un bel percorso con iniziative a tema molto partecipate”.

E suggerisce che Piacenza dovrebbe “guardare agli esempi positivi che ci sono vicino a noi e quindi inviterei il centro sinistra a considerare Cremona ma anche Fidenza”.

