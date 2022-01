Incursione dei ladri, ieri sera, in viale Po. I malviventi si sono concentrati su alcune auto parcheggiate in zona sperando di racimolare un pò di refurtiva. Oltre che ladri, vandali, visto che hanno rotto i finestrini per poter frugare all’interno dei mezzi in sosta. Da un’auto hanno portato via uno zaino. Nel rincasare, il proprietario si è accorto del danno e ha chiamato la polizia, dove poi ha sporto denuncia. Gli agenti, tra l’altro, erano già in zona per altre chiamate dello stesso tenore. Dei ladri, per il momento, nessuna traccia. Resta l’amarezza e la rabbia dei residenti.

S.P.

