Il problema dei frequenti black out dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici sono stati oggetto di acceso dibattito questa sera in commissione vigilanza, convocata dalla minoranza per chiedere conto delle numerose segnalazioni dei cittadini e dei molteplici episodi che sono ormai all’ordine del giorno. In realtà, secondo quanto affermato dall’azienda che gestisce il servizio, Citelum, i guasti negli ultimi cinque anni sono diminuiti. E si cerca comunque di dare risposte, ha evidenziato il vice sindaco Andrea Virgilio, sostituendo le vecchie luci con altre nuove, in modo da ridurre sempre più le problematiche, dovute probabilmente a una rete ormai vecchia. L’assessore ha puntato sul tema del risparmio energetico, che è stato fin dall’inizio l’obiettivo, riducendo i consumi del 61%.

Il centrodestra, dal canto suo, ha evidenziato che i problemi sono sotto gli occhi di tutti, con intere vie che rimangono al buio per giorni: “va bene risparmiare, ma questo non può far venire meno la responsabilità di dover fornire un servizio affidabile” ha detto il consigliere comunale di Forza Italia, Carlo Malvezzi. “Se è vero che le contestazioni sono diminuite, questo non significa un servizio migliore, anzi: la percezione è di un deciso peggioramento”.

Si è poi dibattuto sul gestore, Citelum, e sul fatto che dopo 5 anni di gestione del servizio non siano mai state applicate penalità: “Dovreste dirci – ha sottolineato Malvezzi – se questo significa che il contratto sottoscritto non è tutelante per il Comune, o se le ragioni che portano disservizi sono tali da non configurare responsabilità diretta del gestore e che quindi c’è un livello di corresponsabilità da parte del Comune”.

Il vero problema, come ha evidenziato il direttore di Aem, Marco Pagliarini, è la rete, ormai decisamente vetusta, considerando che fu realizzata in parte a inizio del 1900 e in parte negli anni 60. E per un rinnovamento sarebbero necessarie diverse decine di milioni di euro. A fronte di questo, il Comune ha stanziato sinora un milione. Insomma, il lavoro da fare è ancora molto, anche considerando che ad ogni guasto le nuove lampadine a Led installate vengono danneggiate e vanno sostituite.

