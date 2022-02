Un incidente spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello che si è verificato in via Eridano nella notte di sabato. Erano circa le 23 quando un veicolo, percorrendo quel tratto di strada in direzione Largo Moreni, ha preso il controllo ribaltandosi nel parcheggio Tamoil. Immediato intervento dell’unità di Pronto intervento della Polizia Locale di Cremona, giunta sul posto dopo pochissimi minuti, che ha prestato i primi soccorsi in attesa del 118.

La conducente della Renault Clio, S.C., 24 anni, è rimasta illesa, così come la passeggera. Le ragazze, infatti, erano già fuori dell’abitacolo all’arrivo delle forze dell’ordine. Per loro, solo un grande spavento.

