Un falso profilo del sindaco Gianluca Galimberti è apparso nei giorni scorsi su Facebook, chiedendo l’amicizia a diversi cittadini. A darne l’annuncio è l’amministrazione comunale, che evidenzia come siano già stati presi provvedimenti in merito. Prontamente è stata infatti allertata la Digos per indagare sull’accaduto ed individuare i responsabili “in considerazione del fatto che questo tipo di attività, oltre ad essere illegale, può essere utilizzata per aggirare quei cittadini che hanno meno dimestichezza con l’uso dei social media” commenta l’amministrazione.

Il Sindaco Gianluca Galimberti, oltre alle modalità istituzionali, utilizza i seguenti profili social con i quali informa i cittadini del suo operato: Facebook: Gianluca Galimberti – Cremona si può Lab (https://www.facebook.com/galimberticremona); Instagram: gianlucagalimberti (https://www.instagram.com/gianlucagalimberti/).

