In attesa del cambio di destinazione d’uso dell’area, prende forma il progetto del piccolo forno crematorio che sarà realizzato da Aem, destinato agli animali di affezione, nell’area di via Brescia dove sorgerà anche l’oasi felina. Una struttura moderna circondata da alberi nella quale verrà installato un piccolo forno crematorio per i pet.

D’altronde una struttura come questa non esiste in provincia di Cremona e c’è grande richiesta per questo servizio. È rivolto principalmente ai privati. Un animale d’affezione sempre più spesso diventa un vero e proprio componente della famiglia dal quale non vorremmo separarci mai. Per questo saranno programmati le cremazioni durante alcuni giorni della settimana.

Il forno è rivolto ad animali di piccoli dimensioni, dunque, principalmente a cani e gatti. Il costo a carico di Aem è di 350mila euro e, se non ci saranno intoppi burocratici, si è data un anno di tempo per la fine lavori.

Dunque ci dovrà essere da parte del comune di Cremona il cambio di destinazione d’uso di quest’area, poi l’approvazione del progetto. Seguirà l’appalto con la consegna lavori, la costruzione e naturalmente tutte le autorizzazioni del caso. Si entrerà da quello che era l’ex parcheggio della caserma.

