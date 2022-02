Mostra bi-personale al via nelle sale di Palazzo Azzolini dove ha sede l’Associazione Artisti Cremonesi, ad esporre due giovani neo-iscritti: Matteo Piacentini e Maresca Gambino, che affrontano il tema “Altrove”.

Giovane architetto cremonese, Piacentini si è formato al liceo Artistico ed è appassionato di pittura da sempre. Crea opere a tecnica mista, nelle quali utilizza elementi differenti come cartapesta e foglia d’oro per generare una terza dimensione che avvolge lo spettatore. Per lui, ‘altrove’ significa andare verso mondi lontani, dal punto di vista sia cronologico che geografico. Ecco quindi sole e tempesta, fuoco e mare, con tentativi di superare le Colonne d’Ercole in un rimando all’epica classica.

Mentre Maresca Gambino lavora come scenografa in produzioni cinematografiche ed è particolarmente attenta allo studio dell’anatomia. Realizza opere a tecnica mista, dalla scultura al disegno passando per dipinti che vanno osservati attraverso la luce per scorgere effetti nascosti. Per lei, ‘altrove’ è un mondo fantasioso, uno spazio nel quale c’è la testa che lavora e il corpo che si trasforma.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione del CrArT, resterà allestita fino al 20 febbraio, visitabile con ingresso gratuito e obbligo di Green Pass nei seguenti orari: dal martedì al venerdì 17-19, il sabato e la domenica 10-12 e 17-19.

Intervista: Elena Poli, Presidente Associazione Artisti Cremonesi

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata