E’ stato ritrovato in territorio bresciano dai Carabinieri di Brescia, Manuel, il 15enne che era scomparso questa mattina da scuola. Il giovane, intorno alle 11.15 aveva chiesto di poter andare in bagno, lasciando il cellulare sul banco, ma indossando il giubbino. Non era più rientrato in classe.

Centinaia gli appelli condivisi sui social nel disperato tentativo di ritrovarlo, anche con la collaborazione dei suoi coetanei. “Questa mattina indossava pantaloni tuta della Nike neri e la giacca scura di North Face e delle scarpe bianche” si legge nel messaggio che era circolato. Grandissima l’angoscia della madre: “Aveva passato un brutto periodo, nel giro di nove mesi sono morti due nonni. Ora speriamo solo di ritrovarlo il più presto possibile” ha raccontato.

Immediatamente si sono mobilitati anche la questura e i carabinieri: sebbene la denuncia può scattare solo 24 ore dopo la scomparsa, la foto del giovane è stata diramata ovunque. I risultati non si sono fatti attendere: il ragazzo è stato trovato, con grande sollievo dei genitori.

lb

© Riproduzione riservata