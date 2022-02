Caos nella serata di domenica a Pescarolo ed Uniti, dove è scoppiata una rissa tra tre stranieri, un pakistano e due indiani. Erano circa le 20.45 quando sono stati allertati i soccorritori del 118 per la presenza di persone ferite in via Attilio Rossi.

I Carabinieri di Soresina, intervenuti sul posto subito dopo, hanno appurato che si era trattato di una forte lite tra i soggetti in questione, di cui uno aveva riportato un taglio al dito e un altro ua contusione alla testa. Fortunatamente per i due feriti, rispettivamente di 32 e 34 anni, non vi sono state conseguenze importanti: portati in pronto soccorso per le medicazioni, se la caveranno con qualche giorno di prognosi.

© Riproduzione riservata