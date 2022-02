Proviene dal Museo del Violino di Cremona il Guarneri del Gesù che sarà suonato domani alle 13 alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino. Lo suonerà il violinista veneto Giovanni Andrea Zanon, giovane musicista di fama internazionale, che avrà tra le mani un preziosissimo strumento del valore di oltre cinque milioni: “Sarà un onore suonare questo capolavoro d’arte italiana. L’abbiamo protetto con una seta da freddo, siccità e umidità” ha detto in una intervista per rassicurare su come le temperature e le condizioni climatiche non danneggeranno il prezioso strumento custodito con un umidificatore e una copertura per creare il microclima adatto.

Per essere a Pechino in tempo Zanon il 16 febbraio ha festeggiato il compleanno nel volo che lo portava in Cina e alla prima olimpiade della sua vita, dove rappresenterà l’arte, la musica e lo stile italiano.

Il grande spettacolo di chiusura si terrà nello Stadio Nazionale di Pechino. La cerimonia vedrà la consegna della bandiera olimpica ai sindaci delle città italiane di Milano e Cortina D’Ampezzo, i padroni di casa dei Giochi olimpici invernali 2026. L’evento sarò seguito in diretta dalla Rai dalle 13 alle 15 e vedrà esibirsi anche altro artisti.

© Riproduzione riservata