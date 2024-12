I reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Asst di Cremona hanno ricevuto 380 libri per bambini, adatti a giovani lettori di tutte le età. La donazione è frutto dell’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”, promossa dalla la libreria Giunti al Punto di Cremona che, come da tradizione, supporta i reparti dell’Ospedale di Cremona frequentati dai più piccoli.

Questa donazione è pensata per supportare i giovani pazienti in cura, offrendo loro un modo per svagarsi, stimolare la creatività e, al contempo, favorire la loro crescita emotiva e cognitiva.

Dopo una prima consegna presso la Neuropsichiatria infantile territoriale, diretta da Maria Teresa Giarelli, la generosità di tante persone ha raggiunto anche i pazienti della pediatria Aziendale, diretta da Claudio Cavalli, che a nome dell’équipe ha ringraziato i donatori.

I libri saranno a disposizione di bambini e genitori in reparto, in sala di attesa e distribuiti negli studi di logopedisti, fisioterapisti e neuropsicomotricisti, dove verranno utilizzati durante le sedute di terapia.

