I bambini di due classi della Scuola Primaria Sant’Ambrogio di Cremona sono stati coinvolti in una iniziativa speciale dedicata all’invio di pensieri e disegni destinati a persone care. L’attività ha avuto l’obiettivo di far riscoprire ai bimbi il piacere della scrittura e di dedicare un pensiero attraverso un disegno o una lettera per trasmettere emozioni. Oltre 40 bambini hanno visitato giovedì pomeriggio l’ufficio postale di Cremona Centro per consegnare le lettere che hanno scritto per le loro persone care.

I bambini sono stati coinvolti in precedenza nel progetto “Scrivimi presto”, presentato nella scuola, da Marcella Messina, Referente Territoriale Filatelia di Poste Italiane, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della scrittura come alternativa coinvolgente ed emozionante rispetto alla modalità “tecnologica” usate quotidianamente.

“Nel preparare la presentazione del progetto “Scrivimi presto”, ho cercato non solo di dare delle informazioni storiche sui francobolli e sulla Posta, ma soprattutto sottolineare come ancora oggi, nonostante sia semplice e facile comunicare con persone lontane da noi, un pensiero scritto a mano e recapitato possa essere il modo più sorprendente per toccare il cuore di chi lo riceve suscitando vere ed uniche emozioni – ha dichiarato Marcella Messina Referente Territoriale Filatelia Poste Italiane – I bambini hanno partecipato con grande entusiasmo e curiosità e incontrarli per me è sempre un privilegio ed una grande gioia”. I piccoli poi hanno avuto l’opportunità di visitare la mostra filatelica itinerante dedicata al mondo di Winx Club (visitabile fino al 14 dicembre negli orari di apertura dell’ufficio).

© Riproduzione riservata