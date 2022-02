Con l’entrata in vigore della nuova normativa per il Covid-19, a partire dal 1 febbraio 2022 e almeno fino al 31 marzo 2022, è obbligatorio esibire il Green Pass anche per entrare in posta. Il controllo nelle diverse filiali è automatico e avviene attraverso la macchina che solitamente distribuisce i numeri per la gestione della coda. Un procedimento che, soprattutto per chi non è ferrato con la tecnologia, può risultare non semplice.

E la dimostrazione, infatti, arriva dalle immagini che ci sono arrivate in redazione da un nostro telespettatore e che riguardano la posta centrale, la più grande in città. Qui, come si può chiaramente vedere, si formano lunghe code proprio per il controllo automatico del green pass, senza considerare che solitamente nelle poste le attese possono essere lunghe già di default. Ci sono poi i più giovani che, magari, possono offrirsi di aiutare le persone in difficolta davanti a loro ma non è certamente una regola. Una gestione di controllo che, a quanto pare, sta creando malumori tra i cremonesi.

