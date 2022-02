A Cremona sono 183 i giorni di attesa per la sentenza in un procedimento civile. Sembrano tanti, ma in realtà il nostro territorio si trova tra i 25 più virtuosi, soprattutto se paragonati a quelli ultimi in classifica, principalmente collocati al sud Italia, dove si arriva a superare i mille giorni di attesa. L’elaborazione è stata realizzata e pubblicata dal Sole 24Ore, su dati del Ministero della Giustizia.

Una situazione che, rivela il quotidiano economico, dovrebbe trovare un punto di svolta grazie al Pnrr, nel cuoi ambito si vuole abbattere del 40% la durata media dei processi civili. A questo proposito proprio da oggi nelle corti d’Appello e nei Tribunali partono le convocazioni per fare entrare in servizio gli oltre 8mila vincitori del concorso per nuovi addetti agli uffici dedicati a queste tipologie di processi, che supporteranno il lavoro dei magistrati.

