Egregio direttore,

violini a Dubai, una delegazione a dir poco abbondante. Non è sfuggita la notizia che il Sindaco e due assessori della giunta con a seguito una dipendente comunale e i vertici del Mdv sono andati a Dubai i giorni scorsi.

Tanti cittadini si domandano se era proprio necessario essere così tanti, se davvero sia stata una missione utile al futuro della liuteria cremonese, o purtroppo l’ennesima passerella?

Io sono del parere che lo scopo della rappresentanza politica sarebbe dovuto essere quello di riconoscere l’importanza di quell’evento per la città di Cremona e non quello di “farsi vedere” per una sorta di autocompiacimento.

Come direbbe Totò: E IO PAGO ! I cittadini cremonesi del quartiere Cavatigozzi stanno ancora aspettando che il Sindaco di degni di farsi vedere da loro per esporgli le problematiche di quel quartiere. I liutai cremonesi avrebbero bisogno di altro…

Caro Sindaco, Cavatigozzi è molto più vicino di Dubai.

