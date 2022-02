Sabato 12 marzo alle 16 la Società Filodrammatica Cremonese ospiterà nei locali del cinema teatro Laura Boldrini, già presidente della Camera dei Deputati, per la presentazione del suo libro “Questo non è normale – Come porre fine al potere maschile sulle donne”. Partecipano il presidente della Filodrammatica Giorgio Mantovani e l’assessore alla cultura Luca Burgazzi; modera il giornalista Giovanni Palisto.

Ingresso libero con green pass; preferibile prenotazione presso:

ufficio turismo: 0372406391; segreteria: 334 8985081; circolo Filodrammatici: 037221519.

info.filodrammatica@gmail.com; info.cinemafilo@gmail.com

