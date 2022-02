Presidio di preghiera per la pace, nel pomeriggio di oggi, domenica 27 febbraio, alle 16, nella parrocchia dell’Immacolata Concezione al Maristella. Un momento in cui riflettere sull’attuale situazione in Ucraina, ascoltando testimonianze e accogliendo messaggi di alcuni profeti di pace e in cui invocare la pace, per l’Ucraina, l’Europa e il mondo intero.

“Come in questo momento, in cui ci sono tante guerre dappertutto, questo appello sia dei Papi sia degli uomini e donne di buona volontà è inascoltato. Sembra che il premio più grande per la pace si dovrebbe dare alle guerre: una contraddizione! Siamo attaccati alle guerre, e questo è tragico. L’umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, in tante cose belle, va indietro nel tessere la pace. È campione nel fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti. Dobbiamo pregare e chiedere perdono per questo atteggiamento”.

Le forti parole di Papa Francesco all’ Assemblea plenaria della congregazione delle Chiese Orientali, venerdì 17 febbraio scorso, non possono lasciarci indifferenti – spiegano dalla sezione cremonese di Pax Christi, promotore dell’evento –. Dobbiamo come discepoli di Cristo nostra unica Pace, unirci nella richiesta di politiche che favoriscano la pace e non le guerre o l’immondo commercio delle armi e allo stesso tempo pregare con insistenza per invocare la forza dello Spirito, l’unico in grado di trasformare cuori induriti in cuori capaci di vincere odio e vendetta”.

“Questa iniziativa – spiegano ancora da Pax Christi – vuole nella preghiera solidarizzare con la sofferenza di tanti fratelli e sorelle e sensibilizzare le nostre comunità invochino di più il Dio della vita, per ottenere la pace e la giustizia ad un mondo ancora troppo lacerato da lotte e discordie”.

