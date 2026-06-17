Ispettorato del lavoro, blitz in una discoteca del territorio: sospesa l’attività

Nei giorni scorsi, il personale dell’Ispettorato del lavoro di Cremona è stato impegnato, assieme agli organi di polizia del territorio e sotto il coordinamento della Prefettura, in un’operazione notturna in una discoteca della provincia.

I controlli, proseguiti per tutta la notte, hanno consentito di riscontrare, in capo alla società titolare del locale, la presenza di 5 lavoratori in nero su 16. Gli ispettori hanno, altresì, accertato che anche l’istituto di vigilanza cui il locale aveva affidato la gestione dell’ordine utilizzava un lavoratore in nero. Per entrambe le ditte è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nel corso dell’operazione è stato, inoltre, verificato che mancavano alcune misure di sicurezza, in particolare quelle connesse alla corretta tenuta del Documento di Valutazione dei Rischi.

Le sanzioni emesse ammontano a oltre 16.000 euro, cui si aggiungeranno quelle relative alla mancata formazione dei lavoratori in nero, che sono ancora in corso di quantificazione.

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