Soste selvagge e poco senso civico tra i cremonesi. A dirlo sono i numeri registrati dalla polizia locale nel corso del 2021. La maggiore infrazione riscontrata riguarda la sosta in zona vietata temporaneamente per esigenze di pulizia o lavori stradali. Ben 570 le violazioni accertate. 556, invece, sono le violazioni inerenti la sosta in aree destinate a carico e scarico merci, mentre 393 sono le violazioni di sosta davanti ai passi carrabili. 323 le soste negli spazi riservati agli invalidi, per poi scendere alle 253 soste sul marciapiede e alle 190 soste sugli attraversamenti pedonali.

Su strada, invece, preoccupante è il valore assoluto riguardante la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto degli stupefacenti. 31 le violazioni per incidente nel 2021, il dato più alto, se raffrontato agli anni passati: nel 2020, infatti, il dato era 18, nel 2019 25, mentre nel 2018 12. Male anche sul fronte della velocità: il valore assoluto registrato è stato di 155 nel 2021, in leggerissima flessione rispetto al numero del 2020 che era di 158.

Complessivamente sono 1569 le violazioni per eccesso di velocità registrate nel corso del 2021 dall’unità della polizia stradale, mentre 305 sono state le violazioni per uso del cellulare alla guida. 165, invece, le violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Sara Pizzorni

