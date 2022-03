Stelle filanti, coriandoli e tanto divertimento: il Carnevale per i bambini in piazza del Comune a Cremona non ha deluso le aspettative dei più piccoli che si sono ritrovati martedì pomeriggio in centro città mascherati per la festa in piazza. Urla di gioia, risate e momenti di allegria hanno animato Cremona oggi pomeriggio: in piazza fatine, animaletti, creature fantastiche. Ovviamente non sono mancati i super eroi, da Batman a Spiderman. Tutti i costumi, anche quelli realizzati artigianalmente dai genitori, hanno immerso i piccoli nell’atmosfera di festa del Carnevale, i cui festeggiamenti erano già stati anticipati sempre in piazza sabato e domenica scorsi.

L’atmosfera di gioia che si è respirata oggi in piazza a Cremona è quella che tutti vorremmo vedere nelle vite dei bambini di tutto il mondo. L’innocenza dei più piccoli non può e non deve essere spezzata.

© Riproduzione riservata