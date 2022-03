Sta assumendo proporzioni sempre più ampie l’emergenza vandali nel centro storico di Cremona, e in particolare nella zona dietro il Duomo. Oltre al negozio di abbigliamento di Laura B. e la panetteria Quarantani, colpita sabato per la seconda volta, anche alcuni negozi di corso Vacchelli sono finiti nel mirino dei vandali nello stesso giorno, come l’arrotino e la libreria. Gli ignoti teppisti hanno agito anche all’edicola di piazza 4 Novembre.

Insomma, un vero e proprio raid, che ha messo in allarme i commercianti. Tanto più che certi attacchi avvengono anche il pieno giorno, come è accaduto a Mondolibri: “Ho chiuso verso 12.30 per andare in pausa pranzo, sono tornata per riaprire e ho trovato il vetro sfondato” racconta Katia, la titolare, che ha presentato denuncia alla polizia. “Fortunatamente all’interno il vetro ha retto, essendo anti-sfondamento. Ma siamo molto arrabbiati. Perché è stato chiaramente un dispetto”.

Sulla vicenda interviene anche Gaia Fortunati, presidente di Confesercenti Cremona, che ha il proprio atelier proprio in quella via, e che non nasconde la propria preoccupazione, e chiede più sicurezza alle istituzioni, per una serie di episodi che “cominciano ad essere troppi” evidenzia. E’ sempre stata una zona abbastanza tranquilla, mentre ora siamo diventati al centro di una serie di atti vandalici. Non siamo molto tranquilli. Chiediamo oggi più che mai di fare attenzione a questa zona e capire se è giusto aumentare la vigilanza sulla città”.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata