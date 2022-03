Non c’è ancora una data per la nascita a Cremona della Casa di Comunità, uno dei punti qualificanti della riforma sanitaria lombarda, finalizzato ad avvicinare di più la medicina al territorio. In alto mare la disponibilità di spazi nel complesso di San Sebastiano, dove le palazzine che dovrebbe ospitare il nuovo modello di sanità sono ancora occupati da uffici dell’Ats; e ancora più lontano dal divenire realtà è il riutilizzo dell’ex Inam di Viale Trento e Trieste, dove è ipotizzata la nascita della Casa di Comunità ‘spoke’, luogo di prevenzione e promozione della salute, destinato alle cure primarie con tutto il necessario per gestire i pazienti cronici, gli ambulatori specialistici per criticità poco complesse, i medici di medicina generale, gli infermieri di famiglia e altro ancora.

E’ emerso nella commissione Servizi alla persona convocata venerdì pomeriggio in Comune; a fare il punto della situazione, il direttore generale dell’Ats Val Padana Salvatore Mannino, Paola Mosa, direttore socio sanitario dell’Asst e Nadia Poli, direttore della Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale della stessa Asst.

Per la casa di comunità ‘hub’ di via san Sebastiano è previsto comunque un avvio dall’estate, anche se non dovessero liberarsi tutti gli spazi destinati; per l’ex Inam occorrerà mettere a bilancio una cifra enorme, 19milioni 250mila euro per la sola ristrutturazione dell’edificio, ora non interamente finanziati. Mannino ha spiegato che comunque la regione intende completare il percorso non prima del 2024.

Tra i punti trattati anche un rafforzamento del personale, ma al momento il finanziamento del Pnrr servirà solo per realizzare i contenitori, non per potenziare il contenuto in termini di risorse umane. Tra gli interventi, quelli del capogruppo Pd Roberto Poli, che ha espresso il disaccordo sulla futura attribuzione del distretto sanitario casalasco viadanese all’Asst di Mantova togliendolo da Cremona, pur rimanendo l’ospedale Oglio Po sotto l’Asst di Cremona. Un segnale di debolezza per il territorio cremonese, già frammentato in due Asst a vantaggio di quello mantovano, dove l’unica Asst esistente si troverà ulteriormente rafforzata.

Fratelli d’Italia è intervenuta con Marcello Ventura, che ha chiesto a Mannino risposte precise in merito alla tempistica di realizzazione della Casa di via San Sebastiano, alla dotazione di personale e strumentazione tecnologica e al Comune come intende impegnarsi per assicurare la presenza delle assistenti sociali in queste nuove strutture. “Sarebbe stato opportuno – ha detto tra l’altro Ventura – che oggi qui fosse stata presente anche l’Azienda Sociale del Cremonese e che a questi argomenti, importantissimi per la nostra comunità, si fosse dedicato un Consiglio Comunale, con la presenza delle direzioni strategiche di Asst e Ats”.

Toccato anche l’argomento Medicina dello Sport, una delle funzioni attivabili anche se non obbligatorie delle Case di Comunità: con la pandemia l’unica stuttura pubblica gestita dall’Asst è stata soppressa e la richiesta unanime del consiglio comunale è di riattivarla.

© Riproduzione riservata