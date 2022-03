Oggi la sede dell’Adafa di via Palestro 32, si trasformerà in un centro di raccolta di aiuti per la popolazione ucraina, il materiale potrà essere consegnato dalle 11 alle 20. L’iniziativa parte dalla maestra di canto Nadia Petrenko, ucraina, che è socia Adafa e fa parte della commissione Musicale, la sua proposta è stata subito accolta dal consiglio direttivo dell’associazione e rilanciata a tutti i soci.

Non serve abbigliamento, ma generi alimentari a lunga conservazione, carne, tonno, pane in pacco, caffè o cacao solubili e farina. Per i bambini, occorrono urgentemente pannolini, salviette umidificate, prodotti per l’igiene personale, omogeneizzati, biscotti, farmaci antidolorifici.

