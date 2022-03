Incidente, sabato sera poco dopo le 22, in via Milano, all’altezza del civico 46, nella frazione di Cavatigozzi. Un giovane ciclista di 19 anni è rimasto ferito in seguito ad un investimento. Sul posto i medici del 118 che gli hanno prestato le prime cure e trasportato all’ospedale Maggiore. Le condizioni del giovane, apparse gravi in un primo momento, si sono poi stabilizzate. Sul luogo dell’incidente, carabinieri e polizia stradale.

