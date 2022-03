Egregio direttore,

volevo personalmente ringraziare Lei, il suo giornale e tutti quei cittadini che hanno messo sotto pressione la nostra Amministrazione per ripristinare la siepe del viale Po a cominciare dal tratto davanti al Conad.

Personalmente avevo iniziato il 5 ottobre 2020 (prot 1535) segnalando: “Su viale all’altezza del civ. 62 – 64 la siepe danneggiata da un incidente stradale, andrebbe ricondizionata”.

La risposta fu: “Al momento non vi è disponibilità di piantine per la sostituzione”.

A questa sono seguite le giuste rimostranze dei cittadini che segnalavano ripetutamente il problema.

Lunedì 14 marzo 2022 è iniziata l’opera di rinfoltimento che spero continui su tutto il viale Po, punto nodale di accesso alla città. Cremona dovrebbe essere una città a vocazione turistica e quindi curare con particolare attenzione la pulizia, il verde, il decoro e l’arredo urbano.

Spesso se non si manifesta l’intervento della cittadinanza attiva, prevalgono invece il degrado e l’incuria.

