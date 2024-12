Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona, a partire dall’8 dicembre 2024 e per tutto il periodo delle festività natalizie, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, ha disposto un incremento dei servizi di controllo del territorio con maggior attenzione alle piazze cittadine.

Nei servizi preventivi e di rappresentanza saranno impiegati due Carabinieri in grande uniforme speciale che, già dai primi giorni hanno riscosso forte consenso ed entusiasmo da parte dei cittadini, i quali incuriositi hanno chiesto informazioni e la possibilità di fotografarsi con loro. “L’impiego della Stazione Mobile è un ulteriore passo teso a massimizzare il servizio di prossimità già garantito dall’Arma attraverso la capillarità dei presidi sul territorio provinciale” fanno sapere dal comando.

La Stazione Mobile rappresenta un segno facilmente identificabile e visibile della presenza dei militari, è inoltre attrezzata per la ricezione di denunce e segnalazioni, compilazione di atti e per l’effettuazione di controlli. Il veicolo delle Stazione Mobile sarà presente nelle zone più frequentate della città e delle zone periferiche in orari variabili della giornata, integrando il dispositivo di prevenzione.

La logica dell’utilizzo della Stazione Mobile è quella di portare un presidio di mobilità che si sposti in maniera agile ed efficiente sia nelle zone centrali della città che in quelle periferiche per accorciare le distanze tra Caserma e cittadino.

